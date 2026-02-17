Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 09:56

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administraţia Prezidenţială. Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are loc la o zi după ce aceştia au stabilit mai multe măsuri bugetare.

Reforma administraţiei publice şi pachetul de relansare economic au fost finalizate luni şi vor fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă imediat după încheierea avizării. Pe de altă parte, preşedintele Nicuşor Dan va participa joi la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care este organizată la Washington, de preşedintele american Donald Trump.

Comunicatul Administraţiei Prezidenţiale de la Bucureşti nu dă amănunte privind subiectele care vor fi discutate după-amiază, dar acesta ar putea fi unul dintre ele. „România va avea calitatea de observator„, scria Nicuşor Dan duminică pe Facebook, şi „voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaţionale de pace şi deschiderea de a participa la procesul de reconstrucţie din Fâşia Gaza.”

