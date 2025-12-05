Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 18:36

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare pentru a proteja mai bine cetăţenii care cumpără locuinţe aflate în fază de proiect.

Aşa-numita Lege Nordis prevede că dezvoltatorii vor putea promite vânzarea unei locuinţe viitoare doar după ce autorizaţia de construire este notată în Cartea Funciară, precizează şeful statului.Totodată, se limitează la maxim 5% pentru rezervări, 25% pentru structura de rezistenţă şi 20% pentru instalaţii, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare. Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancţionează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)