Pompierii au intervenit la un incendiu minor la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 08:26

Pompierii au intervenit aseară la un incendiu minor, care a afectat secţia de cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, produs la un aparat electric.

Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea au acţionat rapid pentru identificarea şi limitarea incendiului, care a afectat aproximativ un metru liniar de conductor electric.

Biroul de presă al ISU Vrancea a precizat că nu a fost nevoie de evacuarea pacienţilor din secţia respectivă, ne-a informat corespondentul RRA, Gabriel Sava.

Rador/FOTO imagine ilustrativă