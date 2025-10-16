Polițist din Iași, anchetat după ce ar fi agresat un minor

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 12:43

În dimineața de 11 octombrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat prin apel 112 de către un minor, care a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic de un polițist aflat în timpul liber.

Din verificările preliminare a rezultat că incidentul s-ar fi produs în comuna Răducăneni, în contextul unui conflict petrecut la o petrecere din localitate. Totodată, la fața locului s-ar fi aflat și o patrulă de poliție, care nu ar fi intervenit pentru aplanarea situației.

A fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și normelor etice, subliniind că nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu. În funcție de rezultatul anchetei, vor fi dispuse măsuri legale ferme.

IPJ Iași