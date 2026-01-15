Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 12:01

Ploaia care a căzut azi-noapte a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare.

Primăria locală a transmis că a acţionat cu material antiderapant, însă localnicii au constatat încă de la primele ore că trotuarele erau acoperite cu un strat gros şi alunecos de gheaţă.

Situaţia a fost confirmată şi de lucrătorii din domeniul sanitar, în condiţiile în care reprezentanţii SMURD Galaţi au făcut apel la oameni să evite astăzi deplasările.

În judeţ şoferii au constatat că anumite drumuri sunt impracticabile. De exemplu, pe DN 24D, în zona localităţii Cuca, mulţi şoferi au tras maşinile pe dreapta întrucât şoseaua era acoperită integral cu gheaţă. Până la această oră, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Buzău, care răspunde şi de starea drumurilor naţionale din judeţul Galaţi, nu au prezentat un punct de vedere.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)