(AUDIO) Peste 36.000 de elevi din Bacău vor primi burse școlare

Peste 36.000 de elevi din Bacău vor primi burse școlare

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 09:43

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a finalizat procesul de verificare și centralizare a listelor cu elevii care vor beneficia de bursă.

Reprezentanții insitituției atrag, însă, atenția că anul școlar 2025-2026 vine cu o serie de modificări în ceea ce privește modalitatea de acordare a acestor beneficii financiare.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Bacău, Roxana Cerghici: ”Bursele școlare se plătesc lunar de către fiecare unitate de învățământ la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedentă, cu excepția burselor aferente lunilor septembrie și octombrie a anului curent, pentru care plata se va face cumulat pe 20 noiembrie. În acest an școlar, pentru a fi beneficiar de burse școlare, fiecare elev trebuie să fie declarat promovat în anul școlar anterior și să aibă nota 10 sau calificativul ”Foarte Bine” la purtare, inclusiv pentru beneficiare de burse sociale care nu aveau în anul școlar anterior de îndeplinit aceste două condiții cumulative.”

Potrivit datelor furnizate de ISJ Bacău, în județ, vor fi acordate, anul acesta, peste 36.800 de burse școlare.

(Radio Iaşi/Gabriel Pop)