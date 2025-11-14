Ascultă Radio România Iași Live
Peninsula Iberică sub cod de vreme extremă: bilanţ grav după Furtuna Claudia

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 18:56

Furtuna Claudia a provocat, în ultimele 24 de ore, inundaţii grave în Peninsula Iberică.

Două persoane au murit şi una a fost rănită în Portugalia, iar în Spania, un bărbat se află în spital după ce a fost lovit de un panou purtat de o tornadă.

Încă mai sunt drumuri închise, iar în porturi şi pe aeroporturi traficul este restricţionat.

Care este situaţia acum, ne spune corespondentul RRA, Alin Petrică:

Pe aeroportul din Barcelona sunt zboruri care au fost deviate din cauza vântului puternic, iar în porturile din sudul peninsulei cursele de feribot dintre Africa şi Spania au fost suspendate tot din cauza vântului şi a valurilor mari. Situaţia cea mai complicată este în vestul Spaniei, la graniţa cu Portugalia, în zona Ávila râurile au ieşit din matcă după ce au căzut peste 165 de litri pe metrul pătrat. Mai multe familii au fost evacuate. Apa are o culoare negru închis din cauza cenuşii rămase după marile incendii din toamnă. În zona Huelva, tot lângă Portugalia, vântul a bătut şi cu 160 km la oră. O tornadă s-a format chiar în zona oraşului. Un bărbat a fost lovit de un panou ridicat de această tornadă şi se află acum la spital. Situaţie complicată este şi în Portugalia. Multe localităţi de la malul Atlanticului au fost inundate. Un cuplu de pensionari din zona Lisabona a fost surprins de viitură în casă. Din păcate, pompierii au târziu şi nu au mai putut fi salvaţi. Şi aici a fost o tornadă care a doborât zeci de copaci şi a smuls acoperişurile. Furtuna a afectat şi arhipelagul Insulelor Canare şi Azore. Scenele au fost similare cu cele de pe continent trezi şi case inundate şi maşini luate de ape.

Furtuna a scăzut în intensitate, însă va continua să afecteze Peninsula Iberică până duminică, astfel că se menţine alerta de risc crescut de inundaţii. (Rador/ FOTO agerpres.ro/ arhivă)

