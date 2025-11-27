Patru trenuri CFR Călători vor purta nume simbolice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 11:38

Cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României și a împlinirii a 107 ani de la Marea Unire a tuturor provinciilor istorice sub conducerea Regelui Ferdinand I, CFR Călători se alătură festivităților printr-o inițiativă simbolică de omagiere a istoriei.

CFR Călători menține tradiția de a facilita accesul cetățenilor la manifestările centrale, asigurând un total de 36 trenuri care deservesc Alba Iulia, inima Marii Uniri, pe 1 decembrie 2025.

Pentru a marca evenimentul istoric, patru dintre aceste trenuri vor circula având o semnificație deosebită.

Trenurile vor purta nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918.

Trenurile care vor purta simbolic, pentru o zi, un nume special pentru Ziua Marii Uniri sunt:

în data de 30 noiembrie/1 decembrie:

• IR 1835 – București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj Napoca se va numi simbolic trenul „Regele Ferdinand I Întregitorul” – Suveranul sub a cărui domnie s-a realizat Marea Unire din 1918 și care a adoptat reformele fundamentale pentru consolidarea Statului Național Unitar.

• IR 1763 – Iași – Suceava/Botoșani – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord se va numi simbolic trenul „Ion I.C. Brătianu” – Premierul României din timpul Primului Război Mondial, care a jucat un rol esențial în negocierile internaționale ce au condus la împlinirea dezideratului național și la recunoașterea Unirii.

în data de 1 decembrie:

• IR 1836 – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord se va numi simbolic trenul „Iuliu Maniu” – Liderul proeminent al românilor transilvăneni, care a luptat activ pentru autodeterminare și a condus ulterior Consiliul Dirigent, organismul executiv al Transilvaniei post-unire.

• IC 522/532 – Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord se va numi simbolic trenul „Vasile Goldiș” – Ideolog al Marii Uniri și cel care a citit, în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Rezoluția istorică prin care Transilvania se unea cu România.

Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura simbolică și fizică dintre principalele regiuni istorice – Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea – cu orașul Alba Iulia, inima evenimentelor din 1918.

Prin această inițiativă, CFR Călători dorește să sublinieze rolul esențial pe care transportul feroviar l-a avut și continuă să îl aibă în unirea și coeziunea teritorială a României, aducând astfel un omagiu istoriei și personalităților care au făcut posibilă Marea Unire.

Reamintim publicului că, zilnic, peste 1.030 de trenuri ale CFR Călători asigură mobilitatea și legătura între localitățile din România. Indiferent de canalul ales pentru cumpărarea biletelor de tren, CFR Călători oferă reduceri importante, care sunt prezentate în detaliu pe site-ul oficial: www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern – Oferte și respectiv Facilități.