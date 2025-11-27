Ascultă Radio România Iași Live
Parlamentul a adoptat Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 noiembrie 2025, 07:20

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 a fost adoptată astăzi de plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului, după ce documentul a fost prezentat parlamentarilor de preşedintele Nicuşor Dan.

Ca ameninţări, sunt menţionate între altele acţiunile ostile ale Federaţiei Rusă şi războiul provocat de această ţară în Ucraina, iar între riscuri sunt enumerate corupţia, precum şi disfuncţiile în domenii cheie, precum sănătate, educaţie, protecţia socială sau administraţie.

Strategia Naţională de Apărare prevede consolidarea parteneriatelor strategice, dar şi susţinerea stabilităţii şi dezvoltării Republicii Moldova, precum şi continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Românii din diaspora au fost amintiţi de şeful statului la capitolul oportunităţi. Ei pot fi un plus uriaş pentru România, prin dezvoltarea de afaceri sau prin atragerea lor înapoi acasă. Au votat pentru adoptarea noului document strategic nu doar parlamentarii puterii, dar şi cei de la AUR, aflaţi în opoziţie.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

