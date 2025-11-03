Ascultă Radio România Iași Live
Papa Leon al XIV-lea a făcut un nou apel la pace

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 07:15

Papa Leon al XIV-lea a făcut, astăzi, un nou apel la pace.

La sfârşitul tradiţionalei rugăciuni de duminică, Suveranul Pontif a solicitat intervenţia comunităţii internaţionale pentru oprirea unor conflicte adesea ignorate, precum cele din Sudan sau Tanzania.

Relatează Elena Postelnicu: Cu multă durere, Papa Leon al XIV-lea a amintit, la sfârşitul rugăciunii Angelus de duminică, de tragedia cumplită, care se desfăşoară în prezent în Sudan, o ţară deja îngenunchiată de conflicte şi violenţe de diferite feluri.

Papa Leon al XIV-lea: Violenţa fără discriminare împotriva femeilor şi copiilor, atacurile asupra civililor fără apărare şi obstacolele serioase în calea acţiunilor manitare provoacă suferinţe inacceptabile unei populaţii deja epuizate de luni întregi de conflict.

Suveranul Pontif a cerut, totodată, rugăciuni pentru Tanzania.

Papa Leon al XIV-lea: Reînnoiesc apelul meu sincer către părţile implicate pe încetarea focului şi deschiderea urgentă a coridoarelor umanitare. În cele din urmă, fac apel la comunitatea internaţională să intervină în mod decisiv şi generos pentru a oferi asistenţă şi sprijin celor care lucrează fără încetare pentru a aduce ajutoare. (Rador/ FOTO captură youtube)

