Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie, tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 07:19

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care se va reuni miercuri, la sediul Executivului.

Sunt opinii divergente în această privinţă atât între sindicate şi patronate, cât şi în interiorul coaliţiei de guvernare. Premierul Ilie Bolojan susţine îngheţarea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei brut pe lună, în timp ce social-democraţii pledează pentru majorarea acestuia anul viitor.

O sinteză de Cătălin Purcaru: Reporter: Premierul Ilie Bolojan a afirma recent că o creştere a salariului minim ar avea un impact în lanţ asupra veniturilor din sectorul public.

Ilie Bolojan: Salariile în sectorul public sunt plafonate. Ori în condiţiile în care anumite salarii, în sectorul public sau în sectorul privat, sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are nişte efecte care se bat în cap cu plafonarea.

Reporter: Social-democraţii au spus în repetate rânduri că se opun îngheţării salariului minim pentru anul viitor. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenţia că România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu majorează salariul minim.

Sorin Grindeanu: I-am rugat pe colegii de la Finanţe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă şi să luăm o decizie în cunoştinţă de cauza.

Reporter: Miercuri este programată o întâlnire a prim-ministrului cu reprezentanţii Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Sindicatele au trasmis că îngheţarea salariului minim ar încălca o directivă europeană şi ameninţă cu proteste, în timp ce mediul de afaceri cere menţinerea actualei grile de salarizare. O directivă a Uniunii Europene stabileşte un mecanism de ajustare a salariului minim pentru ca acesta să fie revizuit şi actualizat periodic în funcţie de evoluţia indicatorilor sociali, economici şi financiari.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

