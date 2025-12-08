Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » O moțiune de cenzură la adresa Guvernului, prezentată astăzi în Parlament

O moțiune de cenzură la adresa Guvernului, prezentată astăzi în Parlament

O moțiune de cenzură la adresa Guvernului, prezentată astăzi în Parlament

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 06:16

Luni, în plenul Parlamentului, va fi prezentată moțiunea de cenzură inițiată de un grup format din parlamentari votați în decembrie anul trecut pe listele S.O.S. România și POT, acum plecați din aceste partide. Prin acest demers, ei ar dori să scoată USR de la guvernare, partidele din coaliția aflate la putere dau în schimb asigurări că moțiunea nu va fi votată.

Reporter: Cei 118 parlamentari din opoziție care au semnat moțiunea de cenzură critică guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, deoarece, în opinia acestora, executivul a demonstrat incapacitatea de a gestiona domenii importante, precum finanțele, sănătatea, educația, justiția sau administrația publică.

Moțiunea de cenzură este semnată în numele inițiatorilor de senatorul Ninel Peia, grupul „PACE – Întâi România”, care spune că documentul este susținut de toți reprezentanții opoziției.

Ninel Peia: Guvernul nu trebuie să aibă grijă numai de cei bogați și de cei puternici, trebuie să aibă grijă și de oamenii care nu au ce pune pe masă. Mai sunt colegi în opoziție care au declarat foarte clar că vor vota această moțiune. În total, toată opoziția are 194 de voturi.

De cealaltă parte, reprezentanții partidelor de la guvernare dau asigurări că demersul opoziției nu va avea succes. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, spune că PSD nu va vota moțiunea de cenzură.

Sorin Grindeanu: În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărăre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, să facem parte din această coaliție, nu s-a schimbat nimic.

Dezbaterea și votul moțiunii de cenzură au fost programate pe 15 decembrie, iar pentru a trece, demersul ar avea nevoie de 232 de voturi favorabile.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale
Naţional duminică, 7 decembrie 2025, 11:11

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toate cele 1.771 de birouri electorale ale secţiilor de votare au fost deschise duminică,...

Toate secțiile de votare s-au deschis pentru alegerile locale parțiale
Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România
Naţional duminică, 7 decembrie 2025, 08:10

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România

Este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, de la Romexpo din Capitală. Este o zi plină de evenimente, atât la standurile...

Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România
Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae
Naţional sâmbătă, 6 decembrie 2025, 07:00

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc astăzi onomastica, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcţia Generală pentru...

Peste 790.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae
Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită
Naţional sâmbătă, 6 decembrie 2025, 06:00

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie după ce a fost prins în flagrant în timp ce...

Un comisar şef de la Poliţia Economică Giurgiu a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:39

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă

Guvernul a aprobat astăzi o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care dintre...

Guvernul a aprobat o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un proces de reformă
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:36

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat astăzi legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare...

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care introduce reguli mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 18:34

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat astăzi ordinul care reglementează temele pentru acasă în învăţământul...

Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar
Naţional vineri, 5 decembrie 2025, 16:10

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură...

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor