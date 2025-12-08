O moțiune de cenzură la adresa Guvernului, prezentată astăzi în Parlament

Luni, în plenul Parlamentului, va fi prezentată moțiunea de cenzură inițiată de un grup format din parlamentari votați în decembrie anul trecut pe listele S.O.S. România și POT, acum plecați din aceste partide. Prin acest demers, ei ar dori să scoată USR de la guvernare, partidele din coaliția aflate la putere dau în schimb asigurări că moțiunea nu va fi votată.

Reporter: Cei 118 parlamentari din opoziție care au semnat moțiunea de cenzură critică guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, deoarece, în opinia acestora, executivul a demonstrat incapacitatea de a gestiona domenii importante, precum finanțele, sănătatea, educația, justiția sau administrația publică.

Moțiunea de cenzură este semnată în numele inițiatorilor de senatorul Ninel Peia, grupul „PACE – Întâi România”, care spune că documentul este susținut de toți reprezentanții opoziției.

Ninel Peia: Guvernul nu trebuie să aibă grijă numai de cei bogați și de cei puternici, trebuie să aibă grijă și de oamenii care nu au ce pune pe masă. Mai sunt colegi în opoziție care au declarat foarte clar că vor vota această moțiune. În total, toată opoziția are 194 de voturi.

De cealaltă parte, reprezentanții partidelor de la guvernare dau asigurări că demersul opoziției nu va avea succes. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, spune că PSD nu va vota moțiunea de cenzură.

Sorin Grindeanu: În momentul în care ești la guvernare, ai luat o hotărăre cum ia orice partid serios în forurile de conducere. PSD-ul are această hotărâre luată, să facem parte din această coaliție, nu s-a schimbat nimic.

Dezbaterea și votul moțiunii de cenzură au fost programate pe 15 decembrie, iar pentru a trece, demersul ar avea nevoie de 232 de voturi favorabile.

