Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:28

Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut semnificativ în ultima perioadă în județul Suceava.

Evoluția urmează tendința raportată la nivel național, însă incidența rămâne scăzută și nu au fost înregistrate cazuri grave sau decese.

Directorul DSP Suceava, Daniela Odeh: Dacă în primele 5 luni ale anului numărul total de cazuri a fost de 50, în ultimele 3 luni s-au înregistrat 236 de cazuri. Cele mai afectate grupe de vârstă, în această perioadă, au fost copiii cu vârstă de până la un an, 45 de cazuri, în august și persoanele peste 65 de ani, 29 de cazuri tot în luna august, ceea ce confirmă vulnerabilitatea acestor categorii. Monitorizăm în continuare evoluția și colaborăm cu medicii de familie și unitățile sanitare pentru intervenții rapide acolo unde este necesar.

Vacanțele și călătoriile din această perioadă favorizează răspândirea virusului, spune șefa secției de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava, medicul Monica Terteliu. Ea a precizat că vaccinarea este recomandată, în special pentru persoanele aflate la risc.

Monica Terteliu: Regulile pentru prevenție rămân aceleași. Vaccinarea este pe primul loc, chiar dacă acum, în condițiile scăderii ratei de vaccinare global, la nivelul tuturor vaccinurilor, județul Suceava, din păcate, e un județ fruntaș la scăderea ratei de vaccinare, poate părea oarecum luat în derizoriu să recomandăm vaccinarea COVID, dar da, este o recomandare valabilă, în special pentru pacienții aflați la risc.

Specialiștii reamintesc importanța spălatului frecvent pe mâini, izolării la domiciliu în caz de îmbolnăvire și aerisirii spațiilor interioare pentru prevenirea răspândirii virusului. (Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)

