Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 intră în vigoare din 14 decembrie, cu schimbări pe rutele interne şi internaţionale

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 16:48

CFR Călători anunţă că, începând cu 14 decembrie 2025, va intra în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026, valabil până la 12 decembrie 2026.

Compania va asigura zilnic circulaţia a peste 1150 de trenuri la nivel naţional, dintre care 52 internaţionale, 20 Intercity, 112 Interregio, 26 trenuri sezoniere şi 952 Regio.

Trafic internaţional – noutăţi şi extinderi

Legături directe Budapesta – Bucureşti: trenurile IR 72 şi IR 73 vor circula direct până la Bucureşti Nord, extinzând traseul actual care se oprea la Craiova.

Viena Westbahnhof: trenurile IR 346 şi IR 347 vor circula din nou până la Viena Westbahnhof, via Budapesta Kelenfold. Relaţia Baia Mare – Viena va fi menţinută de trenurile Someş 687/686.

Trenuri sezoniere Bucureşti – Giurgiu – Ruse: 4 trenuri noi pentru sezonul estival 2026.

Colaborare cu Ucraina: menţinerea trenului Prietenia 401/402, care leagă Bucureştiul de Kiev prin Ungheni.

Reducerea timpilor de staţionare la frontieră după aderarea României la spaţiul Schengen.

Trafic intern – modernizare şi confort sporit

Material rulant modernizat prin PNRR: vagoane şi locomotive cu internet Wi-Fi, sisteme audio-video, camere de supraveghere, prize, instalaţii de climatizare, toalete ecologice şi spaţii pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Rame electrice Alstom Coradia Stream: 26 trenuri pe rute importante, viteze de până la 160 km/h.

Rame PESA: 7 trenuri planificate pe ruta Bucureşti – Buzău – Adjud în 2026.

Modernizarea continuă a parcului feroviar: înlocuirea graduală a materialului rulant vechi cu unităţi noi sau modernizate.

Reduceri şi bilete

CFR Călători oferă abonamente, carduri TrenPlus, oferte dus-întors şi reduceri la biletele cumpărate cu anticipaţie. Pentru traficul internaţional, sunt disponibile oferte speciale către Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia şi Moldova, precum şi abonamente Interrail.
Biletele se pot achiziţiona online, prin aplicaţia mobilă, de la automate şi casele de bilete. Pasagerii trebuie să deţină bilet valid înainte de urcare pentru a evita taxe suplimentare.
Informaţii în timp real despre trenuri:

Tel.: 0219521 – INFO CFR
Aplicaţia Trenul Meu
Site-urile www.cfrcalatori.ro şi www.cfr.ro, inclusiv camere web din principalele gări. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

