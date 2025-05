Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Literaturii Române Iași (24 mai)

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 mai 2025, 10:57

Anul acesta, Muzeul Național al Literaturii Române Iași invită publicul la o nocturnă muzeală, cu ocazia unei ediții a Nopții Muzeelor integrate seriei de activități din programul UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.

În data de 24 mai 2025, publicul va avea acces gratuit la următoarele muzee din componența Muzeului Național al Literaturii Române Iași: Muzeul „Ion Creangă” Iași – Bojdeuca; Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii; Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”; Casa Muzeelor (Muzeul Literaturii Române, Muzeul Poezie(i), Muzeul Copilăriei în Comunism, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Pogromului de la Iași).

Program de vizitare: 17:00-22:00 (ultimul acces are loc la ora 21:30).

▶️ Program cultural:

🏛 Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii

15:30-20:30 ǀ Proiecții de filme europene FFE (sala Studio J). Detalii aici.

17:00-21:00 ǀ Explorează patrimoniul cultural cu ochelari VR!

19:30-20:15 ǀ „Aici/Acum/Altcumva”. Moment coregrafic

Interpretează: Emilian Costin, Mara Boană, Bianca Colta, Andra Horohai, Ilya Peshin, Mara Poiată, Gabriela Toma, Denisa Samolinski

🏛 Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul”

18:30-19:15 ǀ „Spații interioare”. Moment coregrafic

Interpretează: Bianca Baciu, Sandra Grigoraș, Ana Maria Roșu

🏛 Casa Muzeelor

17:00-22:00 ǀ Expoziția participativă „Fii poezie!”

17:00-22:00 ǀ Performance de poezie cu: Andreea Canache, Larissa Natalia Danilov, Matei Grămescu, Claudiu Ioan Maftei

20:30-21:30 ǀ „Introspecții”. Moment coregrafic

Interpretează: Ariana Alerguș, Bianca Baciu, Andrada Costin, Sandra Grigoraș, Sabina Hultoană, Juan Cruz Luque, Tudor Mancaș, Ana Maria Roșu, Dragoș Sabaiduc

▶️ Expoziții la Casa Muzeelor:

🏛 „Shaped by Love”, expoziție de George Popovici în cadrul RCW, prezintă o selecție de lucrări din trei serii fotografice, „Alter Ego”, „Light & Shadows” și „Soul Passage”. Titlul expoziției e inspirat de un citat aparținând lui Goethe, We are shaped and fashioned by what we love, trimitere atât la căutarea formei, un demers artistic comun celor trei serii, cât și la tema profundă, cea a umanității exprimate prin gestualitate.

🏛 Om/ Poem/ Performance// – performance al poeților Andreea Canache, Larissa Natalia Danilov, Claudiu Ioan Maftei și Matei Grămescu. Având ca punct de pornire atmosfera spațiilor conceptuale de la Casa Muzeelor, artiștii vor crea momente poetice prin care reflectă asupra sinelui, iubirii și cotidianului, dar și asupra absurdului și dezordinii vieții.

Coordonatoare: Petra Carina Stadoleanu, muzeografă MNLR Iași

🏛 Fii poezie! – Instalație artistică interactivă ce încurajează vizitatorii să devină parte dintr-un poem desena(r)t colectiv schițat în timp real.

Coordonatoare: Cezara Moraru, muzeografă MNLR Iași

▶️ Parteneri:

Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Teatru

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Litere

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași

Institutul Cultural Român (FFE)

Romanian Creative Week (RCW)

Muzee de la sat

▶️ Sponsor: Noir Coffee Roasters

Coordonatorul programului Noaptea Muzeelor 2025 este Iulian Pruteanu-Isăcescu, șef Serviciu Programe Culturale și Educaționale MNLR Iași.

Coordonatori: Dora Cană, Diana-Lona Leonte, Andreea Tacu (MNLR Iași), conf. univ. dr. Lorette Enache (UNAGE), lect. univ. dr. Loredana Cuzmici (UAIC), Cosmin Murărașu (Muzee de la sat). Coordonator echipă de voluntari: Eduard Chirilă (UAIC).