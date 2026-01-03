Ninsori consistente la munte, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor (meteorologi)

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 08:14

În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a ţării, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor în creştere, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri AGERPRES.

Conform meteorologilor, pentru intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, în Munţii Făgăraş, la peste 1.800 metri, se vor semnala ninsori consistente, care vor creşte local stratul cu peste 20 cm şi izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada uşoară, de tip pulver, în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafaţă. În profunzime se întâlneşte un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă recentă au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă. Deasupra solului se află un strat întărit. Astfel, în partea superioară a zăpezii va fi un strat cu rezistenţă scăzută şi cu aderenţă slabă la stratul inferior, ce va depăşi pe alocuri 40-50 cm.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi chiar mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini – risc mare.

Sub 1.800 metri, zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt aşteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10-20 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri – risc moderat.

În Munţii Bucegi, la peste 1.800 metri, ninsorile din următorul interval vor mai depune local un strat de 10…20 cm de zăpadă proaspătă, crescând astfel grosimea stratului superior cu rezistenţă scăzută şi aderenţă slabă la stratul inferior. Din cauza vântului puternic din ultimele zile, zăpada proaspătă, uşoară, de tip pulver, s-a depus în zonele adăpostite în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafaţă. Sub acest strat se regăseşte un strat de cristale tip cupă, cu care au aderenţă scăzută şi peste care poate aluneca cu uşurinţă. Deasupra solului este un strat întărit.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni mici sau medii, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini – risc însemnat.

Sub 1.800 metri zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt aşteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune local 10…15 cm de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri – risc moderat.

În Carpaţii Orientali, la peste 1.800 metri, stratul de zăpadă, în prezent încă redus, va creşte semnificativ în următorul interval, local cu 20…25 cm şi izolat chiar mai mult. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde va forma noi plăci de vânt. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni mici şi medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zona crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi moderat şi poate creşte în zilele următoare în funcţie de acumulările de precipitaţii.

Sub 1.800 metri stratul de zăpadă va creşte de la o zi la alta, local cu peste 10 cm. Vor fi condiţii pentru unele curgeri sau chiar avalanşe de dimensiuni mici pe pantele mai înclinate prin alunecarea zăpezii mai uşoare din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat la supraîncărcări – risc moderat în masivele nordice şi redus în rest.

În Munţii Ţarcu-Godeanu; Parâng-Şureanu, la peste 1.800 metri se vor semnala ninsori însemnate cantitativ, care vor depune local 20-30 cm şi izolat mai mult. Vântul puternic din ultimele zile a determinat în perioada precedentă apariţia unor plăci de vânt mai ales în apropierea crestelor, depuse pe unii versanţii nordici peste cristale tip cupă, cu care au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă, iar în zonele adăpostite sunt formate depozite mai mari. Deasupra solului se întâlneşte un strat întărit. Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, care să angreneze zăpada care se va depune sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, mai ales la suprasarcini. Riscul va fi însemnat.

Sub 1.800 metri zăpada are dimensiuni relativ reduse, dar va creşte local cu 10…20 cm. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 metri – risc moderat.

În Carpaţii Occidentali, stratul de zăpadă va creşte în continuare, local cu 25…30 cm, pe alocuri chiar mai mult. Cele mai importante cantităţi vor cădea în această noapte, ulterior ninsorile fiind moderate în fiecare zi. Zăpada va fi în cea mai mare parte tip pulver şi se va depune peste cruste de gheaţă sau peste zăpada mai veche, stabilizată spre bază. Depozite mai consistente se vor întâlni pe văile adăpostite, unde va fi adusă de vânt, care va continua să prezinte intensificări îndeosebi în zonele înalte, unde se vor forma noi plăci la suprafaţă. Odată cu creşterea stratului de zăpadă, pe pantele înclinate va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni mici şi medii, care să angreneze plăcile de vânt formate în zonele înalte, mai ales la suprasarcini. Riscul de avalanşă va fi moderat. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro