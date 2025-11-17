Neamţ: Un fals preot din Botoşani, care colecta bani la Mănăstirea Secu, este acuzat de înşelăciune

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 10:48

Un fals preot din judeţul Botoşani, care colecta bani în proximitatea Mănăstirii Secu, este anchetat de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Bărbatul în vârstă de 46 de ani era îmbrăcat în haine preoţeşti şi a fost prins când lua de la credincioşi pomelnice cu bani.

‘Asupra sa au fost identificate patru bancnote de 500 euro, având inscripţia PROP COPY, două bancnote de 20 lire, cinci bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldoveneşti, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto şi patru tuburi cu mir. În interiorul autoturismului au fost identificate 24 de pomelnice cu diferite sume de bani, un spray iritant lacrimogen şi două piese de vestimentaţie preoţească’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Andreea Atomei.

Falsul preot a fost condus la audieri, iar, la final, poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele acestuia, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

