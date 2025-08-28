Neamţ: Secţia de oncologie a SJU Piatra-Neamţ, modernizată cu aproape 32 de milioane de lei

Foto: lb

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 09:55

Secţia de oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ va fi modernizată în cadrul unui proiect în valoare de aproape 32 de milioane de lei, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Potrivit sursei citate, a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat.

‘Am promis că sănătatea va fi prioritatea noastră şi mă bucur că, după ani de blocaje, putem anunţa începerea lucrărilor la Secţia de oncologie. Este un pas esenţial pentru pacienţii oncologici din judeţ şi pentru familiile lor, care au nevoie de un spaţiu modern, sigur şi adaptat nevoilor actuale’, a transmis preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Finanţarea este asigurată prin Compania Naţională de Investiţii, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 480 de zile. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro