Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Neamţ: Secţia de oncologie a SJU Piatra-Neamţ, modernizată cu aproape 32 de milioane de lei

Neamţ: Secţia de oncologie a SJU Piatra-Neamţ, modernizată cu aproape 32 de milioane de lei

Neamţ: Secţia de oncologie a SJU Piatra-Neamţ, modernizată cu aproape 32 de milioane de lei
Foto: lb

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 09:55

Secţia de oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ va fi modernizată în cadrul unui proiect în valoare de aproape 32 de milioane de lei, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Potrivit sursei citate, a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat.

‘Am promis că sănătatea va fi prioritatea noastră şi mă bucur că, după ani de blocaje, putem anunţa începerea lucrărilor la Secţia de oncologie. Este un pas esenţial pentru pacienţii oncologici din judeţ şi pentru familiile lor, care au nevoie de un spaţiu modern, sigur şi adaptat nevoilor actuale’, a transmis preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Finanţarea este asigurată prin Compania Naţională de Investiţii, iar termenul de execuţie a lucrărilor este de 480 de zile. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00
Prim plan joi, 28 august 2025, 07:28

Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00

Specialiştii care doresc să se înscrie pentru a ocupa o funcţie în conducerea unei companii de stat din sub ordinea Ministerului Economiei, o...

Înscrierile online pentru funcţii de conducere în companii de stat deschise până la ora 14:00
Şedinţă de guvern; va fi completată Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului
Prim plan joi, 28 august 2025, 06:20

Şedinţă de guvern; va fi completată Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului

Guvernul va aproba, joi, un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Potrivit expunerii...

Şedinţă de guvern; va fi completată Legea privind prevenirea şi combaterea terorismului
Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Prim plan joi, 28 august 2025, 06:11

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri...

Ilie Bolojan spune că va anunţa la jumătatea lunii septembrie elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 22:37

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare

UPDATE ora 22:50 – Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că s-a ajuns la un acord în coaliţie privind susţinerea Pachetului 2 de...

Bolojan: Acord pe Pachetul 2 care conţine 5 proiecte; agenda este ca la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 20:24

Bacău: Minoră în vârstă de 15 ani, accidentată mortal de un tren la Asău

În această după amiază polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Comănești au fost sesizați cu privire la...

Bacău: Minoră în vârstă de 15 ani, accidentată mortal de un tren la Asău
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 19:57

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei

UPDATE, ora 18:40 –  Astăzi, când Republica Moldova aniversează 34 de ani de la proclamarea independenţei faţă de Uniunea Sovietică,...

(UPDATE) Liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova şi pentru rezistenţa în faţa ameninţărilor Rusiei
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 19:54

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din...

SUA: Trei morţi într-un atac armat la o şcoală catolică din Minneapolis, inclusiv atacatorul
Prim plan miercuri, 27 august 2025, 16:43

Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal

Codul Fiscal ar trebui să rămână neschimbat timp de cinci ani pentru a reduce deficitul bugetar fără a afecta sectoare esenţiale ale...

Cristina Chiriac, preşedinta CNAF, susţine că ar trebui să rămână neschimbat Codul fiscal