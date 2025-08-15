Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme

15 august 2025

Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP din Ştrandul Piatra-Neamţ sunt, închise începând de vineri, de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică, din cauza apei neconforme, a informat Primăria Piatra-Neamţ.

‘În urma unui control al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, specialiştii instituţiei au dispus suspendarea activităţii la bazinul pentru copii şi la cele două bazine din zona VIP. Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe’, au precizat reprezentanţii municipalităţii.

În cazul în care rezultatele vor arăta că apa este conformă standardelor de sănătate publică, bazinele vor fi redeschise.

Nu este prima dată când activitatea de la bazinele ştrandului este suspendată de reprezentanţii DSP, din cauza apei neconforme, însă de fiecare dată, după ce a fost schimbată apa, accesul a fost redeschis. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

