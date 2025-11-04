Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Actriţa Maia Morgenstern a primit prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului

4 noiembrie 2025

Actriţa Maia Morgenstern a primit, luni, prima stea pe Aleea Personalităţilor din faţa Teatrului Tineretului, o iniţiativă a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ.

Actriţa a rememorat debutul său pe scena teatrului din Piatra-Neamţ, în urmă cu peste 40 de ani, după absolvirea Academiei de Teatru şi Film.

‘Este un moment important, emoţionant. Vin şi revin la Piatra-Neamţ cu emoţiile, cu amintirile care mă năvălesc. (…) Vă mulţumesc din adâncul inimii tuturor. (…) Când am venit la Piatra-Neamţ era un început de toamnă. Era un teatru deja cu ambiţii şi aşteptări foarte mari. Am venit într-un loc deja consacrat, de unde veniseră şi plecaseră mari actori, vedete naţionale şi internaţionale. (…) Creşteau generaţii şi generaţii de actori. Sunt extrem de emoţionată, fericită şi copleşită. Este o mare responsabilitate ce creează fiori şi vibraţie’, a declarat Maia Morgenstern, în cadrul ceremoniei de dezvelire a stelei care îi poartă numele.

Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a subliniat că iniţiativa de realizare a unei alei a personalităţilor are la bază respectul pe care comunitatea trebuie să îl ofere celor care au dus numele oraşului în toată lumea.

‘Viaţa unui oraş nu se măsoară doar în proiecte, cifre şi statistici, ci şi în emoţie şi trăiri pe care aceşti oameni minunaţi ni le-au oferit în decursul timpului. Am avut (…) bucuria să iniţiem această Alee a Personalităţilor pentru toţi cei care, prin activitatea pe care au depus-o, au reuşit să ducă numele oraşului nostru peste tot în lume. Pentru că prima stea va fi inaugurată azi, cred că este foarte potrivit ca prima lumină să fie dedicată celei care reprezintă însăşi nobleţea în ceea ce priveşte arta teatrală din România’, a transmis primarul Adrian Niţă.

La rândul său, directorul Teatrului Tineretului, Andrei Merchea, a spus că îşi doreşte ca steaua care poartă numele actriţei Maia Morgenstern să lumineze drumul tinerilor actori.

‘În spiritul acestui festival de teatru care vrea să recreeze o punte de legătură între marii creatori de teatru care au plecat de aici şi tinerii creatori care încearcă să construiască mai departe pe un pat de confort artistic senzaţional lăsat de dumneavoastră, vreau ca această stea să lumineze mereu drumul celor care urcă pentru prima dată pe scenă cu curajul, profunzimea şi afectul pe care l-aţi avut şi îl aveţi dumneavoastră’, a precizat Andrei Merchea.

Actriţa Maia Morgenstern se află în aceste zile la Piatra-Neamţ, unde participă cu două spectacole în cadrul Festivalului de Teatru. (Agerpres/ FOTO Gianina Buftea)

