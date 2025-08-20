Ascultă Radio România Iași Live
Muzeul Județean Botoșani: Dimineți de august la muzeu

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 11:38

Muzeul Județean Botoșani vă invită, în perioada 23-24 august 2025, în intervalul orar 10.00 – 13.00, la ateliere de pictură pe pânză dedicate adulților pasionați de artă și de frumos. Acestea sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență artistică.

Oferiți-vă șansa de a pătrunde într-o lume a imaginației și a emoțiilor, prin transformarea unei pânze albe într-o lucrare de artă! Lăsați-vă ghidați de sfaturile unui artist plastic talentat și experimentați utilizarea unor tehnici de lucru corecte, care să vă ofere libertatea de a crea sub semnul jocului de culori și umbre.

Răspundeți provocării de a vă acorda timp pentru dumneavoastră, de a vă cultiva o pasiune sau doar de fi în compania altor entuziaști ai artei, cu o ceașcă de cafea în față, de a face schimb de idei creative și îndrăznețe, care, dincolo de cuvinte, să vă poarte într-o călătorie fascinantă și plină de mister. Plecați cu mai mult decât o simplă lucrare de artă; luați acasă o amintire realizată de propriile mâini.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 50 lei/persoană. Înscrierea se face la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până pe data de 21 august 2025, precizând numele și ziua de participare pentru care optați.(Comunicat Muzeul Județean Botoșani)

