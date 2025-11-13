Muzeul de Artă din Roman: Expoziția colectivă ”Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 14:15

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Muzeul de Artă din Roman se deschide a XXI-a ediție a expoziției colective ”Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”.

O expoziție cu tradiție care a reușit, de-a lungul celor 21 de ediții, să aducă pe simezele muzeului artiști din diverse zone ale țării, cu viziuni și interpretări plastice aparte care au cucerit publicul iubitor de frumos.

Anuala organizată de muzeul nostru se dorește a fi o întâlnire a celor mai noi creații, provocând la un dialog între lucrări și artiști, dar și între artiști și public, menținând permanentă atenția asupra diversității creațiilor vizuale propuse spre expunere.

Și-au dat întâlnire pe simezele romașcane, la cel mai așteptat eveniment cromatic al anului, 36 de artiști din Roman, Piatra Neamț, Bacău, Brașov, Bârlad, Vaslui, Chișinău, Ploiești, Iași. Concepte, trăiri, observații în viziuni personale, cu mijloace artistice clasice sau moderne, în formule simbolice, abstracte, figurative care reușesc să ofere imagini evolutive ale multora dintre artiști. Lucrări de pictură în ulei, acrilic, grafică în tuș sau aquarelă, prelucrări fotografice digitale, sculpturi cu forme volumetrice în piatră sau lemn, provoacă imaginația și îndeamnă la meditație. Diversitatea firească a lucrărilor, ca stil, tehnică, temă, de la căutări și aprofundări, determină o experiență dinamică a întregii expoziții.

Fiecare din cele 114 lucrări expuse, fie de pictură, grafică, sculptură sau fotografie, invită la analize de sens și semnificații, în dematerializări cromatice sau de structură, care vorbesc despre trăiri și sentimente personale, în forme de prezentare individuale. Universuri de trăiri și emoții, manifestate în spații când mici când mari, în cromatici ba intense, expansive sau calme, duioase și liniștite. Sunt chemări de timp și anotimp, în redări de tensiuni prin forme și nuanțe, cu substraturi de idei și construcții de contexte. Linieri grave, sigure, delicate în surprinderi de psihologii personale, la aprofundări de forme și geometrii revelatoare.

Portrete, peisaje, flori, îngeri, regi și magi, oameni simpli, copii, castele și case mărginașe, în redări realiste, expresioniste sau în abordări moderniste, abstracționiste, se configurează în limbaje plastice personale care îndeamnă la reflecție. Sacru și profan, simboluri care se reconfigurează în spațiu și timp, în reverberații de sensibilitate și creativitate care domină existențialul în cele mai varii forme.

De la comuniunea om-natură, la simboluri materne și perene, la veghetori și portaluri în respirații de cer și pământ, pășim prin grădini cu statui sau poposim, răbdători, în atmosfera unui cor. Mușcate din amintiri, cu un ultim parfum, ne poartă prin grădini de poveste sau prin câmpurile de aur ale pământului.

Lecturăm cu emoții fragile și în emoții de toamnă, în ecourile cristaline ale râurilor de munte, povești de suflet ale orașului și admirăm cavalcade de anotimp sau respirăm în liniște șoapte de câmp. De la încorsetări de lemn, la gânduri plutitoare și în nostalgii de timp, pășim prin istorice centre. În reflectări tomnatice, în amintiri de-altădată, trăiri mai vechi și mai noi se-adună în psalmi sau în zboruri de un modern Icar. Un adevărat compendiu pictural, un pelerinaj constructivist, nonfigurativ și simbolistic, care, în peneluri poetice și metamorfozate, surprinde realul sau imaginarul la altitudini de vis.

Expoziția invită la reconstituiri de zăboviri romantice, în care spectacolul cromatic, desăvârșit de forme și volume, domină și cucerește iremediabil vizualul.

Expoziția este deschisă în perioada 15 noiembrie 2025 – 10 ianuarie 2026.