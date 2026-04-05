Motorina standard se va ieftini cu 36 de bani la fiecare litru

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 07:05

Motorina standard se va ieftini cu 36 de bani la fiecare litru, dupa mai mult de o lună de scumpiri la pompă, timp în care s-a apropiat de 11 lei.

Reducerea accizei, aprobată vineri de executiv prin ordonanţă de urgenţă, va intra în vigoare de săptămâna viitoare.

Actul normativ introduce şi o contribuţie de solidaritate pentru companiile care extrag petrol din România, fonduri din care ar urma să fie susţinută o parte din diminuarea accizei.

Guvernul va lua bani pentru a acoperi această scădere din trei surse, şi anume TVA-ul suplimentar colectat în perioada creşterii preţurilor, bugetul de stat şi din fondul de solidaritate. În acesta vor fi vărsate 60% din profiturile excepţionale pe care anumite companii de profil le-au făcut în perioada de când au început să crească preţurile.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului: Se instituie contribuţia de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag şi comercializează petrol de pe teritoriul României. Contribuţia de solidaritate se aplică în nişte praguri prin raportare la preţul petrolului Brent, dar, ca efect, reprezintă 60% din profitul excepţional obţinut în această perioadă din, repet, exploatarea sau exploatarea şi comercializarea petrolului românesc.

Ioana Dogioiu a mai explicat că s-a decis doar scăderea accizei la motorină, pentru că preţul acestui combustibil a crescut cel mai mult, pentru că 75% din consumul de carburanţi de la noi este motorină şi pentru că acest preţ alimentează inflaţia, şi doar intervenţia asupra lui va avea efectul dorit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)