Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Motorina standard se va ieftini cu 36 de bani la fiecare litru

Motorina standard se va ieftini cu 36 de bani la fiecare litru

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 07:05

Motorina standard se va ieftini cu 36 de bani la fiecare litru, dupa mai mult de o lună de scumpiri la pompă, timp în care s-a apropiat de 11 lei.

Reducerea accizei, aprobată vineri de executiv prin ordonanţă de urgenţă, va intra în vigoare de săptămâna viitoare.

Actul normativ introduce şi o contribuţie de solidaritate pentru companiile care extrag petrol din România, fonduri din care ar urma să fie susţinută o parte din diminuarea accizei.

Guvernul va lua bani pentru a acoperi această scădere din trei surse, şi anume TVA-ul suplimentar colectat în perioada creşterii preţurilor, bugetul de stat şi din fondul de solidaritate. În acesta vor fi vărsate 60% din profiturile excepţionale pe care anumite companii de profil le-au făcut în perioada de când au început să crească preţurile.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului: Se instituie contribuţia de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag şi comercializează petrol de pe teritoriul României. Contribuţia de solidaritate se aplică în nişte praguri prin raportare la preţul petrolului Brent, dar, ca efect, reprezintă 60% din profitul excepţional obţinut în această perioadă din, repet, exploatarea sau exploatarea şi comercializarea petrolului românesc.

Ioana Dogioiu a mai explicat că s-a decis doar scăderea accizei la motorină, pentru că preţul acestui combustibil a crescut cel mai mult, pentru că 75% din consumul de carburanţi de la noi este motorină şi pentru că acest preţ alimentează inflaţia, şi doar intervenţia asupra lui va avea efectul dorit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Cod portocaliu de viituri pe râuri din Moldova
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 12:34

Cod portocaliu de viituri pe râuri din Moldova

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, atenţionări Cod portocaliu de viituri, valabile pe râuri din...

Cod portocaliu de viituri pe râuri din Moldova
Valoarea tichetelor culturale şi a celor de creşă va fi majorată
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 12:22

Valoarea tichetelor culturale şi a celor de creşă va fi majorată

Valoarea tichetelor culturale şi a celor de creşă va fi majorată în contextul evoluţiei preţurilor şi a nevoilor reale ale populaţiei, a...

Valoarea tichetelor culturale şi a celor de creşă va fi majorată
Motorina Standard se reduce temporar cu 30 de bani pe litru
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 12:08

Motorina Standard se reduce temporar cu 30 de bani pe litru

Acciza la motorina Standard se reduce temporar cu 30 de bani pe litru – cel mai probabil de săptămâna viitoare -, iar operatorii economici...

Motorina Standard se reduce temporar cu 30 de bani pe litru
Coiful dacic de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur au fost recuperate şi predate României
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 12:07

Coiful dacic de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur au fost recuperate şi predate României

Coiful dacic de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur au fost recuperate şi predate României, după ce au fost furate în ianuarie anul...

Coiful dacic de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur au fost recuperate şi predate României
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:29

Elevii intră în vacanţă astăzi după finalizarea cursurilor

Elevii intră în vacanţă astăzi după finalizarea cursurilor şi se vor întoarce la şcoală pe 15 aprilie, potrivit calendarului aprobat de...

Elevii intră în vacanţă astăzi după finalizarea cursurilor
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:28

Peste 2,8 milioane de pensionari vor beneficia, în cursul acestui an, de sprijin financiar

Peste 2,8 milioane de pensionari vor beneficia, în cursul acestui an, de sprijin financiar acordat în două tranşe egale: prima în luna mai, iar...

Peste 2,8 milioane de pensionari vor beneficia, în cursul acestui an, de sprijin financiar
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:24

Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard

Ministerul Finanţelor a publicat aseară un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard cu...

Ministerul Finanţelor a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard
Naţional vineri, 3 aprilie 2026, 07:10

România obţine penultimul aviz favorabil pentru aderarea la OCDE

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat adoptarea avizului formal de către Comitetul pentru Investiţii în procesul de aderare a României la...

România obţine penultimul aviz favorabil pentru aderarea la OCDE