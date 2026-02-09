Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 19:11

Moţiunea simplă împotriva ministrului interimar al educaţiei, Ilie Bolojan, a fost respinsă de Senat.

Iniţiatorii acestui demers au susţinut că, sub conducerea acestuia, educaţia a intrat într-o zonă riscantă de austeritate, fără măsuri de protecţie, iar bursele pentru studenţi sunt insuficiente pentru menţinerea acestora în sistem.

Senatorii opoziţiei cer reanalizarea urgentă a sistemului de burse şi facilităţi, precum şi introducerea unui mecanism de protecţie socială pentru studenţii vulnerabili.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că bursele reprezintă un sprijin limitat, nu venituri de întreţinere, iar eventualele majorări pot fi realizate doar gradual, în funcţie de buget. (Rador/ FOTO cdep.ro)

