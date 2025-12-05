Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 11:48

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’, prin care se cere demisia ‘Guvernului progresist’ condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament.

Chestorul Senatului Ninel Peia (PACE – Întâi România) a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea şi i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers ‘pentru a scăpa de progresişti’. El susţine că i-a făcut cadou moţiunea de cenzură preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pentru că ‘a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn’.

Potrivit lui Ninel Peia, moţiunea a fost semnată de 118 parlamentari, de la AUR, PACE – Întâi România şi neafiliaţi. Peia apreciază că moţiunea ar putea fi prezentată luni în plenul Parlamentului şi dezbătută şi votată marţi.

Deputatul Victor Ponta se numără printre semnatari, după cum a scris pe Facebook.

Pentru a fi adoptată, în favoarea moţiunii trebuie să se exprime prin vot cel puţin 232 de parlametari. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro