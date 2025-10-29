Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025

Moldova Open Chess Classic – ediția a IV-a Iași, 14–16 noiembrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2025, 10:27


Asociația Club Sportiv „Împreună pentru Performanță” din Miroslava, în parteneriat cu Federația Română de ȘahClubul de Șah NicolinaCS Micul Șahist Iași și proiectul „Puterea unui vis”, organizează cea de-a IV-a ediție a turneului Moldova Open Chess Classic, un eveniment dedicat excelenței și educației prin sport.

Competiția se va desfășura în perioada 14–16 noiembrie 2025, la Clubul de Șah Nicolina din Iași, și va include:

Open A – pentru jucători legitimați (adulți și copii, ELO < 2400)
Open B – pentru copii sub 12 ani.

Ambele turnee sunt omologate FIDE și FR Șah și se oferă premii atractive în bani, cupe, trofee, medalii și articole sportive.
Arbitrii competiției sunt Vajda Andreea și Vajda Ștefan Albert, arbitri recunoscuți la nivel național.

Înscrierile se fac exclusiv pe WhatsApp la numărul 0771 459 824, prin trimiterea numelui, prenumelui, anului nașterii și a opțiunii de participare (Open A sau Open B).

Sâmbătă, 15 noiembrie, părinții participanților sunt invitați la „Leadership Game”, un eveniment inspirațional susținut de Mihaela Puravu, trainer certificat Maxwell Leadership, în cadrul proiectului „Puterea unui vis”.

Evenimentul este susținut de Clinica de recuperare medicală FIZIOTOP Iași, promotor al performanței, sănătății și educației prin mișcare.

Locație: Clubul de Șah Nicolina, Str. Melodiei nr. 16, Iași

Informații: 0745 952 667 – Apostol Alin
 
Partener Media – Radio Iași
