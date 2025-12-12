Misiune medicală la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 16:41

Specialiștii Centrului Regional de Transplant de la Iași au prelevat, noaptea trecută, la Chișinău, ficatul de la un pacient din Republica Moldova.

Directorul centrului, Raluca Neagu, a precizat că este cel de-al 15-lea transplant efectuat în acest an, iar beneficiarul este o persoană în vârstă de 37 de ani care suferea de ciroză.

Raluca Neagu: S-a prelevat de la un donator din Republica Moldova, de la Chișinau, cu care Agenția Națională de Transplant are o colaborare de mai mulți ani și s-a putut preleva doar ficatul, rinichii nu au fost eligibili și transplantul hepatic se desfășoară în prezent la Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iași, iar la Spitalul Sfânta Treime s-a desfășurat prelevarea.

