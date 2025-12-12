Misiune medicală la Chișinău: ficat prelevat de specialiștii Centrului de Transplant Iași

Specialiștii Centrului Regional de Transplant de la Iași au prelevat, noaptea trecută, la Chișinău, ficatul de la un pacient din Republica Moldova.
Directorul centrului, Raluca Neagu, a precizat că este cel de-al 15-lea transplant efectuat în acest an, iar beneficiarul este o persoană în vârstă de 37 de ani care suferea de ciroză.
Raluca Neagu:S-a prelevat de la un donator din Republica Moldova, de la Chișinau, cu care Agenția Națională de Transplant are o colaborare de mai mulți ani și s-a putut preleva doar ficatul, rinichii nu au fost eligibili și transplantul hepatic se desfășoară în prezent la Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iași, iar la Spitalul Sfânta Treime s-a desfășurat prelevarea.