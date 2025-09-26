Ascultă Radio România Iași Live
Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale, vor putea beneficia de un program educativ extins

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 15:42 / actualizat: 26 septembrie 2025, 17:52

Minorii cu vârsta de peste 14 ani, condamnaţi în cauze penale la măsuri educative neprivate de libertate, ar putea beneficia de un proces de reeducare care le-ar spori şansele de reintegrare socială.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de lege depus la Parlament de USR, care urmează să intre în procedura de dezbatere.

Potrivit iniţiatorilor, durata măsurilor educative neprivative de libertate pentru minorii de peste 14 ani care săvârşesc fapte penale este acum redusă şi din acest motiv şi eficienţa măsurii este limitată. Prin noul proiect se propune extinderea duratei măsurilor educative, astfel încât consilierii de probaţiune să aibă suficient timp de interacţiune cu minorii pentru a-i sprijini în integrarea lor reală în comunitate. Conform documentului, iniţiat de parlamentari USR, minorul va avea obligaţia de a participa la un program de formare civică pe o durată de cel mult şase luni, pentru a înţelege consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni, dar şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o perioadă cuprinsă între patru luni şi un an, sub coordonarea Serviciului de probaţiune, pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională. Alte măsuri sunt consemnarea la domiciliu la sfârşit de săptămână, pe o perioadă de cel mult şase luni, şi asistarea zilnică, ce poate ajunge până la un an. Proiectul de lege a intrat pe circuitul parlamentar pentru dezbatere şi vot. (Rador/ Amalia Bojescu/ FOTO radioiasi.ro)

