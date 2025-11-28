Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Interimatul funcției va fi asigurat de Radu Miruță

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:50

UPDATE – A venit chiar în aceste momente şi reacţia premierului Ilie Bolojan în legătură cu anunţul făcut de Ionuţ Moşteanu. ”Am luat act de demisia dlui Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al Guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”.(Rador)

Ministrul român al apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri că a demisionat din funcţie după ce a ieşit la iveală faptul că a minţit în CV în legătură cu studiile sale.

„România şi Europa se află sub asaltul Rusiei”, a scris Moşteanu pe Facebook.

„Securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”.

