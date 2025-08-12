Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, îi îndeamnă pe cetăţeni să cumpere alimente produse şi prelucrate în ţară

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 16:52

Plafonarea la 20% a adaosului comercial la inputurile din agricultură ar duce la scăderea semnificativă a preţurilor la produsele agricole – estimează ministrul Florin Barbu, care spune că va propune această măsură în guvern.

El îi încurajează pe cetăţeni să cumpere alimente produse şi prelucrate în ţară, pentru a sprijini firmele autohtone, dar şi pentru a se asigura de calitatea mărfurilor achiziţionate.

Florin Barbu: Să meargă în magazinele de retail din România, să se uite pe etichetă şi să cumpere produse româneşti, procesate de către procesatorii români. Acesta este îndemnul meu către români. Avem în magazine alimente româneşti, aceste alimente trebuie cumpărate, pe de-o parte, pentru a avea un aliment sănătos, cu etichetă curată, iar în al doilea rând să ajutăm fermierii şi procesatorii români, pentru că aşa trebuie să fim într-un stat, să ne ajutăm unii pe alţii, ca români.

Ministrul agriculturii are azi la Galaţi întâlniri cu fermieri şi firme agricole din judeţ. (Rador/ FOTO gov.ro)

