Ministerul Educaţiei verifică documentaţia pentru achiziţia microbuzelor electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, finanţată prin PNRR

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 20:25

Ministerul Educaţiei verifică documentaţia pentru achiziţia microbuzelor electrice în judeţele Iaşi şi Prahova, finanţată prin PNRR.

Dacă vor fi găsite nereguli, vor fi luate măsuri sau vor fi sesizate autorităţile competente. Ministerul precizează că procedurile de achiziţie publică sunt responsabilitatea exclusivă a Consiliilor Judeţene.

Astăzi, ministrul Investiţiilor, Dragoș Pîslaru anunțat că va trimite Corpul de Control să verifice dacă au fost supraevaluate microbuzele şcolare, urmând a fi sesizat și Parchetul European în acest caz.

Reacția autorităților centrale vine în contextul anchetei publicate ieri, de jurnaliștii de la Reporter de Iași, conform căreia România a achiziționat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri din PNRR, la un preț mediu de 200.000 de euro fără TVA, dublu față de estimarea Comisiei Europene.

O firmă din Prahova ar fi câștigat licitațiile în majoritatea județelor, la Iași fiind singurul ofertant admis în 90% dintre cazuri.

Într-o primă reacție, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe afirmă că achiziția s-a făcut cu respectarea legii și a ghidurilor de finanțare.

Costel Alexe: La licitația pe care a organizat-o Consiliul Județean Iași prin specialiștii săi s-au înscris patru firme, o firmă a fost declarată câștigătoare. În urma licitației nu a fost depusă nicio contestație, la fel cum pe perioada desfășurării licitației nu a fost depusă nicio solicitare de clarificări. Niciun consiliu județean din țară nu a înscris ghidul în cadrul PNRR-ului pentru achiziția din microbuze electrice. Toate consiliile județene din țară au respectat reglementările puse acolo de către Ministerul Educației și, practic, așa a rezultat licitația. Și cred că important este, nu ca CJ Iași sau alt Consiliu Județean să organizeze sau să achiziționeze licitații, să o facă Ministerul Educației sau Ministerul Dezvoltării și să transmită aceste microbuze acolo unde este nevoie de ele și anume la primării sau la școlile din județele României.

(Radio Iași/ Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)