Meteorologii au emis o informare de vreme rea

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 10:36
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 14
Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10…15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20…30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 10
În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).
