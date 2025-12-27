METEO: Vreme de iarnă severă în Moldova – vânt puternic și viscol

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 decembrie 2025, 12:06

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat,vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a regiunii, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig.

La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70…90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

Temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…10 cm, iar în Carpații Orientali, pe alocuri, și de 15…20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:30 – 27 decembrie, ora 23

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului

În Carpații de Curbură vor fi rafale de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în zonele joase de relief din Moldova cu viteze de 50…70 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 23 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: conform textului

În Moldova va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: conform textului

În intervalul menționat în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în județele Suceava, Neamț, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.