METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Foto: rhdr

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 10:13

MESAJ 1/2

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 13 august, interval orar 12 – 21

Miercuri (13 august), vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice datei, în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 32 de grade.

MESAJ 2/2

Interval de valabilitate: 14 august, interval orar 12 – 21

Joi (14 august), vremea se va menține în general frumoasă și va fi călduroasă în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 34 de grade.