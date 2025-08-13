Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Foto: rhdr

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 10:13

MESAJ 1/2
Prognoză specială

Interval de valabilitate: 13 august, interval orar 12 – 21

Miercuri (13 august), vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice vor fi apropiate de normele climatologice specifice datei, în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 32 de grade.

MESAJ 2/2
Prognoză specială

Interval de valabilitate: 14 august, interval orar 12 – 21

Joi (14 august), vremea se va menține în general frumoasă și va fi călduroasă în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 34 de grade.

 

Etichete:
Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 11:01

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de...

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie
Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 09:03

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Iar infractorii sunt din ce...

Se înmulţesc tentativele de fraudă prin telefon, atrage atenţia Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică
Botoşani: Un camion încărcat cu bere s-a răsturnat, blocând circulaţia pe DN 28B
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 07:39

Botoşani: Un camion încărcat cu bere s-a răsturnat, blocând circulaţia pe DN 28B

UPDATE ora 8:30 – Traficul este oprit pe DN 28B Botoșani – Flămânzi, se estimează că ridicarea tirului cu o macara durează până la 5...

Botoşani: Un camion încărcat cu bere s-a răsturnat, blocând circulaţia pe DN 28B
Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 06:41

Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor

Probele de competențe ale Bacalaureatului nu vor mai fi susținute în iarnă în timpul perioadei de cursuri, cum s-a întâmplat în acest an....

Probele de competențe de la Bacalaureat nu vor mai fi susținute în timpul cursurilor
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 06:34

Continuă activitatea de curăţare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz

Continuă activitatea de curăţare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, din care au fost scoase deja tone de deşeuri şi material lemnos...

Continuă activitatea de curăţare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 06:31

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR. Sumele sunt destinate unor...

Ministerul Dezvoltării anunţă că a alocat peste 200 de milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 06:25

Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arşi e revoltător

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că miercuri va trimite la Parchet sesizarea în cazul Centrului de Mari Arşi de la Spitalul...

Rogobete sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: Modul în care a fost autorizat Centrul de arşi e revoltător
Prim plan miercuri, 13 august 2025, 05:35

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor și îi solicită premierului o întrevedere...

Mai multe organizații ale magistraților reclamă o campanie susținută de subminare a profesiei lor