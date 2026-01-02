Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Publicat de Andreea Drilea, 2 ianuarie 2026, 10:41

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 02-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 22:00
Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei
Zone afectate: conform textului

       Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.
     Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) și în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40…50 km/h. În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.  

MESAJ 2/3
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului
Zone afectate: zona de munte 

       În intervalul menționat la munte vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Carpații de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral 

       Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50…70 km/h.

        

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții 

         În Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…120 km/h. Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp).
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 02-01-2026 Ora : 10:30 Nr. mesajului:2
Intervalul : 03 ianuarie, ora 10:00 – 03 ianuarie, ora 22:00
Zonele afectate : zona Carpaților Orientali și litoralul
Fenomene : Viscol în Carpații Orientali, intensificări ale vântului pe litoral
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 03 ianuarie, ora 10:00 – 03 ianuarie, ora 22:00
Fenomene vizate și zone afectate: viscol în Carpații Orientali, intensificări ale vântului pe litoral

         Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, iar temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50…60 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 

 

 
