METEO: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 22:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) și în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40…50 km/h. În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.

Notă: Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului

Zone afectate: zona de munte

În intervalul menționat la munte vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Carpații de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral

Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

În Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…120 km/h. Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp).