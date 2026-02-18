METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

Intervalul : conform textelor

Zonele afectate : conform textelor și hărților

Fenomene : conform textelor

Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

Zone afectate: conform textului

Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00

Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă

Zone afectate: jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și Carpații Meridionali și de Curbură

În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman

În intervalul menționat, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 16:00

Fenomene vizate: ninsoare, strat consistent de zăpadă

Zone afectate: județul Ilfov și municipiul București

În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00

Fenomene vizate: ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic

Zone afectate: județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța

În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20…25 cm (echivalent în apă de 20…25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60…80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.