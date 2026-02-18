Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 12:44

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 18-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărților
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol
Zone afectate: conform textului 

      Vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.
În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

    

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00
Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă
Zone afectate: jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și Carpații Meridionali și de Curbură 

         În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman

         În intervalul menționat, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 16:00
Fenomene vizate: ninsoare, strat consistent de zăpadă
Zone afectate: județul Ilfov și municipiul București 

         În județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

 

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00
Fenomene vizate: ninsoare, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic
Zone afectate: județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța

     În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20…25 cm (echivalent în apă de 20…25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60…80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 18-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 18 februarie, ora 23:00 – 19 februarie, ora 10:00
Zonele afectate : estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură
Fenomene : ninsori viscolite
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 23:00 – 19 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: ninsori viscolite
Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură

         În intervalul menționat, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge viscolit, condiții în care vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 70…90 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
Etichete:
CFR Călători anulează mai multe trenuri, din cauza zăpezii
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 11:06

CFR Călători anulează mai multe trenuri, din cauza zăpezii

UPDATE – CFR Călători a anulat alte trenuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în...

CFR Călători anulează mai multe trenuri, din cauza zăpezii
TRAFIC OPRIT PE AUTOSTRADA A7 PLOIEŞTI – AJUD DIN CAUZA ZĂPEZII
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 06:20

TRAFIC OPRIT PE AUTOSTRADA A7 PLOIEŞTI – AJUD DIN CAUZA ZĂPEZII

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7...

TRAFIC OPRIT PE AUTOSTRADA A7 PLOIEŞTI – AJUD DIN CAUZA ZĂPEZII
ANM: Cod roşu de ninsoare abundentă în judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 05:57

ANM: Cod roşu de ninsoare abundentă în judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru...

ANM: Cod roşu de ninsoare abundentă în judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti
Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe Autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, în condiţii de iarnă
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 05:55

Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe Autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, în condiţii de iarnă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe Autostrăzile A3...

Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe Autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, în condiţii de iarnă
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 05:37

IGPF: Atenţionare privind condiţiile meteo şi tranzitarea frontierei

Poliţia de Frontieră Română informează marţi că, potrivit avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada 17...

IGPF: Atenţionare privind condiţiile meteo şi tranzitarea frontierei
Naţional marți, 17 februarie 2026, 12:07

METEO: Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 17-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic
Naţional marți, 17 februarie 2026, 09:56

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul...

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare
Naţional marți, 17 februarie 2026, 06:36

Florin Brușten, premiat pentru managementul Radio România Regional, la Gala Premiilor UZPR „Excelența în jurnalism”

Florin Brușten, premiat pentru managementul Radio România Regional, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Iași,...

Florin Brușten, premiat pentru managementul Radio România Regional, la Gala Premiilor UZPR „Excelența în jurnalism”