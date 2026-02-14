METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă

|Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții
Fenomene : conform textelor și hărții
Mesaj :
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții
În intervalul menționat, în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 14:00 – 16 februarie, ora 08:00
Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă
Zone afectate: conform textului și hărții
În județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h.