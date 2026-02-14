METEO: Cod galben de vreme rece, ninsori viscolite și strat de zăpadă

Intervalul : conform textelor

Zonele afectate : conform textelor și hărții

Fenomene : conform textelor și hărții

Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol, răcire

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h.

Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 15 februarie, ora 08:00 – 15 februarie, ora 14:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Dobrogea și estul Munteniei

În intervalul menționat, în Dobrogea și în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h.