METEO: Caniculă și disconfort termic în Moldova
Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 10:31
Prognoză specială
Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21
Vremea va deveni călduroasă, iar în sud se va apropia de pragul de caniculă.
Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 35 de grade.
Notă: Vineri în cea mai mare parte a regiunii vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: sud-estul Moldovei
Vineri (22 august) în județul Galați va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 36 și 37 de grade.