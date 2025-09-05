Membri ai familiilor victimelor şi supravieţuitorilor Pogromului de la Iaşi vin la ‘Marşului Vieţii’

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 10:46

Cea de-a XI-a ediţie a ‘Marşului Vieţii’, amplu proiect de comemorare a 84 de ani de la Pogromul de la Iaşi, va avea loc în perioada 7 – 11 septembrie, în prezenţa unei delegaţii din Israel formată din familiile victimelor şi supravieţuitorilor.

Evenimentul este organizat de municipalitatea ieşeană în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iaşi şi Rabinul Josef Wasserman din Israel, preşedintele Fundaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismului în România.

‘Cu acest prilej Iaşul va primi vizita unei delegaţii din Israel care va include membri de familie ai victimelor şi supravieţuitorilor Pogromului de la Iaşi, oficialităţi centrale şi locale, membri ai Corpului Diplomatic şi consular, care vor aduce împreună cu comunitatea ieşeană un omagiu celor dispăruţi în tragicele evenimente din 1941’, se menţionează într-un comunicat de presă.

Conform documentului, marţi, 9 septembrie, în Cimitirul Evreiesc va avea loc un moment simbolic de recunoaştere a meritelor deosebite ale comunităţii evreieşti în dezvoltarea Iaşiului.

‘Ieşenii care doresc să participe la ‘Marşul Vieţii’ sunt aşteptaţi la ora 8:30 la Centrul de Cartier Păcurari (şoseaua Păcurari nr. 34), de unde se va pleca în marş până la Cimitirul Evreiesc (aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2). Programul oficial al comemorărilor din Cimitirul Evreiesc va începe la ora 9:00 şi va cuprinde momente religioase, depuneri de coroane şi alocuţiuni ale oficialităţilor şi invitaţilor’, se precizează în comunicat.

Iaşiul a fost printre primele oraşe din România în care s-a stabilit comunitatea evreiască, aceasta fiind deosebit de implicată atât în dezvoltarea comerţului, cât şi a artelor (primul teatru idish din lume, ‘Pomul verde’, a funcţionat la Iaşi, în zona actualului Parc al Teatrului), a medicinei, a Ştiinţelor şi a patrimoniului arhitectural, fiind un oraş special pentru membrii comunităţii evreieşti din România şi Israel. Municipiul Iaşi este înfrăţit cu oraşele Haifa, Ashdod şi Netanya. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

