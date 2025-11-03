Melisa, o fetiță de 12 ani din Iași, luptă cu o boală rară și are nevoie de ajutor pentru tratament

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 11:44

Melisa Pântiru, o fetiță de 12 ani din Iași, se confruntă cu o boală rară care îi afectează grav sistemul imunitar.

După numeroase investigații și internări în mai multe spitale din țară, medicii au stabilit diagnosticul: imunodeficiență primară – sindrom Hiper IgE (Sindrom Job), o afecțiune autoimună complexă și dificil de tratat, care îi provoacă infecții recurente, dureri severe și inflamații la nivelul oaselor.

Primele probleme au apărut în jurul vârstei de cinci ani, fiind urmate de o serie de infecții și complicații. În urma investigațiilor medicale, Melisa a fost diagnosticată cu imunodeficiență primară, leucopenie cronică, infecție intestinală cu E.coli hemolitic și histamină în urină, precum și cu celule patologice în sânge.

Mama fetiței povestește că au trecut prin foarte multe spitale din țară – București, Timișoara și Iași – în încercarea de a găsi o soluție. Melisa suferă de dureri osoase puternice, infecții repetate și stări inflamatorii severe.

După numeroase tratamente și internări, singura șansă de a stabiliza și ține sub control boala este la o clinică din Germania – „Specialklinik Neukirchen”, unde profesorul John Ionescu, specialist recunoscut în boli autoimune rare, a propus un tratament personalizat de menținere și recuperare.

Costurile pentru tratament, analize, transport și cazare sunt însă foarte mari, iar familia nu dispune de resursele financiare necesare. Melisa are nevoie de tratament lunar și de investigații medicale la fiecare trei luni, lucru imposibil de susținut fără ajutor.

Cei care doresc să ofere sprijin financiar pot lua legătura cu familia prin intermediul paginilor de socializare sau pot face donații în conturile deschise de părinți:

RO67RZBR0000060028533386 – Panțiru Dragoș

RO43REVO0000154906540320 – Panțiru Dragoș

Orice contribuție poate însemna o șansă în plus pentru Melisa.