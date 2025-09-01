Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii” (21 septembrie 2025)

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 14:09

Pe 21 septembrie participăm în număr cât mai mare la Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii”, pentru a transmite un mesaj de unitate din partea comunității ieșene: vrem străzi sigure, cu trotuare accesibile, transport public prioritizat și piste pentru biciclete!

Pietoni de toate vârstele, persoane în scaun rulant, nevăzători cu bastonul alb, părinți cu cărucioare cu copii, vârstnici, utilizatori ai transportului public, ai bicicletelor, motocicliști și conducători auto – cu toții știm prea bine problemele zilnice din Iași:

🚫 trotuare blocate de stâlpi, mașini și alte obstacole, fără rampe și fără marcaje tactile pentru nevăzători, reabilitări făcute superficial

⚠️ străzi periculoase, cu trafic auto agresiv și viteză excesivă

🌫️ autobuze și tramvaie blocate în coloanele de mașini

🚲 benzi de biciclete trasate pe trotuare, nesigure pentru pietoni și bicicliști

📢 Prin marșul din 21 septembrie, cerem administrației locale 5 măsuri concrete care să redea orașul oamenilor și să aducă beneficii tuturor participanților la trafic – pietoni, bicicliști, utilizatori de transport public și șoferi deopotrivă:

1. Corectarea greșelilor de proiectare privind accesibilitatea de pe Strada Bucium și Bulevardul Poitiers și menționarea în caietele de sarcini a obligativității de respectare a Normativului 51 de accesibilitate pentru categoriile vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilitati și părinți cu cărucioare) în toate reabilitările publice.

2. Finalizarea proiectului pilot de accesibilizare a trotuarelor de pe tronsonul Rond Păcurari – BCU, cu continuarea adaptărilor stradale pe Bulevardul Independenței.

3. Instalarea radarelor fixe pe principalele artere ale Iașului, ca măsură preventivă pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și de încurajare a mijloacelor de deplasare alternative.

4. Realizarea benzii unice pe Șoseaua Păcurari pentru eficientizarea transportului public – prin prioritizare va crește viteza de deplasare și punctualitatea mijloacelor de transport.

5. Execuția Pistei pentru biciclete Tudor Vladimirescu – Agronomie, proiect matur, având proiectarea tehnică realizată, care a primit avizul necesar din partea Serviciului Rutier al IPJ Iași.

🔑Mesajul nostru este clar: vrem un oraș unde să putem alege cum circulăm – pe jos, cu bicicleta, cu autobuzul sau cu mașina – fără frică, fără blocaje, fără stres. Un oraș sigur, accesibil și prietenos pentru ieșeni.

Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii” este vocea comunității, un apel la responsabilitate și acțiune adresat Primăriei Municipiului Iași și Consiliului Local Iași.

📣Vocea ieșenilor contează și poate face diferența! Marșul „Iașul iubește pietonii și bicicliștii” este un exercițiu civic necesar și un semnal ferm din partea comunității față de lipsa de reacție a autorităților locale în raport cu problemele cronice de mobilitate care afectează grav calitatea vieții în oraș. Implementarea celor 5 măsuri propuse reprezintă un pas concret spre asumarea responsabilității de către decidenții locali, oferind răspunsuri reale la nevoile cetățenilor și contribuind la construirea unui oraș mai echitabil, sigur și durabil pentru toți. Prin mobilizare colectivă, implicare și solidaritate putem determina autoritățile să acționeze în interesul public, pentru un oraș accesibil, sigur și prietenos cu oamenii și mediul.

ℹ️ Acest marș este organizat ca acțiune oficială în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității (European Mobility Week) – o inițiativă care încurajează autoritățile și cetățenii din întreaga Europă să promoveze transportul sustenabil și orașele orientate spre oameni.

📅 Data: 21 septembrie 2025

📍 Loc de întâlnire: Piața Palatului Culturii

🕚 Ora: 11:00 – 13:00

🗺️ Traseu marș: Palatul Culturii – Bld. Anastasie Panu – Strada Sfântul Lazăr – Strada Palat –

Bulevardul Ștefan cel Mare – Primăria Municipiului Iași

↗️Iașul are nevoie de oameni care cred în schimbare. Susține campania marșului prin distribuirea mesajelor de pe pagina dedicată evenimentului și de pe platformele online APTA Iași: Facebook și Instagram.

🤝 Hai să arătăm că ne pasă! Iașul merită mai mult!