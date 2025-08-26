Magistraţii Curţii de Apel Iaşi întrerup activitatea pe termen nelimitat

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi au decis ca, începând de miercuri, să întrerupă activitatea pe termen nelimitat, ei solicitând puterii executive şi puterii legislative ‘să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti’.

Decizia a fost luată în şedinţa de astăzi a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, ca urmare a convocării Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

‘Începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată)’, se menţionează într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei.

Potrivit documentului, magistraţii solicită retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

‘Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă’, menţionează sursa citată.

Totodată, judecătorii anunţă că îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare, cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate anterior. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)