Luna februarie la Ateneul din Iași: Protagoniști de renume și o premieră de excepție

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 februarie 2026, 11:13

Luna februarie la Ateneul Național din Iași se anunță a fi o celebrare a artei dramatice, aducând în fața publicului o selecție remarcabilă de spectacole interpretate de cei mai îndrăgiți actori ai momentului. Programul acestei luni este conceput ca un periplu emoțional, oferind spectatorilor ocazia de a întâlni nume emblematice ale scenei românești în producții ce variază de la drama intensă la introspecția profundă și noutatea absolută a unei premiere mult așteptate.

Seria evenimentelor debutează pe 11 februarie 2026, la Sala Unirii, cu spectacolul „Bungalow 21”. Publicul va avea privilegiul de a-i urmări pe Maia Morgenstern și Gavril Pătru, sub bagheta regizorală a lui Răzvan Oprea, într-o poveste captivantă despre destine intersectate și fragilitatea succesului. Interpretarea magistrală a protagoniștilor promite să transforme această seară într-o experiență teatrală memorabilă, definită prin rafinament și forță artistică.

Seara de 20 și 21 februarie 2026 transformă Sala Unirii în gazda unei premiere de excepție, „La mâna a doua”, o producție ce prilejuiește reîntâlnirea publicului cu un duo artistic formidabil. Carmen Tănase și Marius Manole își unesc talentul sub semnătura regizorală a Liei Bugnar, care semnează și textul piesei. Colaborarea dintre acești artiști de calibru garantează un spectacol vibrant, plin de nuanțe, care explorează cu umor și sensibilitate complexitatea relațiilor umane.

Finalul de lună este rezervat profunzimii spirituale, pe 26 februarie 2026, când Claudiu Bleonț urcă pe scena Sălii Mari de Spectacole „Radu Beligan” în piesa „Paracliserul”. Această reprezentație eveniment oferă spectatorilor o incursiune fascinantă în universul sorescian, printr-un recital actoricesc de o înaltă ținută intelectuală. Este o invitație la meditație, într-un cadru solemn, menită să încheie calendarul lunii.

Biletele sunt disponibile la casieria Ateneului Național din Iași și pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, biletele se pot achiziționa de la tonomatele amplasate la instituție și Sala Unirii.