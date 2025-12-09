Ascultă Radio România Iași Live
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 13:40

Moneda naţională s-a apreciat uşor, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0897 lei, în scădere cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0899 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3711 lei, în urcare cu 0,47 bani (+0,10%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3664 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4198 lei, în scădere cu 1,44 bani (-0,26%) faţă de 5,4342 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 590,8939 lei, de la 590,1963 lei, în şedinţa precedentă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

