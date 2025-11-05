Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 07:17

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale situate în centrul istoric al capitalei italiene.

Un marş cu torţe organizat de principalele sindicate din Italia s-a desfăşurat ieri după-amiază, în semn de protest faţă de decesele la locul de muncă.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a murit luni într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese scos în viaţă de sub dărâmăturile turnului, unde a stat 11 ore până când pompierii au reuşit să-l extragă.

El este singurul care nu a supravieţuit dintre cei cinci muncitori prinşi sub moloz.

Turnul prăbuşit – în stare avansată de degradare – era în renovare şi urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe. Clădirea găzduise odinioară birouri ale primăriei, dar nu a mai fost folosită din 2006. Proiect de renovare urma să se încheie anul viitor. (Rador/ FOTO Elena Postelnicu/ arhivă)

 

Etichete:
Papa Leon al XIV-lea a făcut un nou apel la pace
Internaţional luni, 3 noiembrie 2025, 07:15

Papa Leon al XIV-lea a făcut un nou apel la pace

Papa Leon al XIV-lea a făcut, astăzi, un nou apel la pace. La sfârşitul tradiţionalei rugăciuni de duminică, Suveranul Pontif a solicitat...

Papa Leon al XIV-lea a făcut un nou apel la pace
RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO
Internaţional duminică, 2 noiembrie 2025, 08:55

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO
Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite
Internaţional joi, 30 octombrie 2025, 10:25

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi...

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite
UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
Internaţional marți, 28 octombrie 2025, 06:24

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre

Uniunea Europeană intenţionează să ofere linii de finanţare de până la 30 de miliarde de euro statelor membre pentru implementarea de proiecte...

UE intenţionează să sprijine financiar interconectarea energetică a țărilor membre
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 11:31

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la...

Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcţia de prim-ministru
Internaţional vineri, 24 octombrie 2025, 06:14

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles

Președintele României, Nicușor Dan, susține la Bruxelles, Regatul Belgiei, declarații de presă după participarea la reuniunea Consiliului...

LIVE VIDEO: Președintele Nicușor Dan, declarații de presă la Bruxelles
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 18:00

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria

Ministerul de Externe informează că în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Ungariei, autorităţile din această ţară au decis să...

Restricţii de circulaţie pentru camioane în Ungaria
Internaţional miercuri, 22 octombrie 2025, 15:08

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt

La Bruxelles are loc în această seară summitul Uniunea Europeană – Egipt, în contextul în care Cairo ar putea să coordoneze viitoarea...

La Bruxelles are loc summitul Uniunea Europeană – Egipt