La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 07:17

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale situate în centrul istoric al capitalei italiene.

Un marş cu torţe organizat de principalele sindicate din Italia s-a desfăşurat ieri după-amiază, în semn de protest faţă de decesele la locul de muncă.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, a murit luni într-un spital din Roma, la câteva ore după ce fusese scos în viaţă de sub dărâmăturile turnului, unde a stat 11 ore până când pompierii au reuşit să-l extragă.

El este singurul care nu a supravieţuit dintre cei cinci muncitori prinşi sub moloz.

Turnul prăbuşit – în stare avansată de degradare – era în renovare şi urma să fie transformat în muzeu şi spaţiu de conferinţe. Clădirea găzduise odinioară birouri ale primăriei, dar nu a mai fost folosită din 2006. Proiect de renovare urma să se încheie anul viitor. (Rador/ FOTO Elena Postelnicu/ arhivă)