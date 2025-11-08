Ascultă Radio România Iași Live
La Chișinău a fost deschis Biroul Parlamentului European

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 07:43 / actualizat: 8 noiembrie 2025, 8:44

La Chișinău a fost deschis vineri Biroul Parlamentului European în Republica Moldova în prezența președintei legislativului comunitar Roberta Metsola și a înaltelor oficialități ale statului.

Cu acest prilej, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul politic pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

La rândul său, președinta Maia Sandu le-a mulțumit europarlamentarilor pentru susținere și pentru aprobarea sprijinului financiar dedicat Chișinăului.

Rador/FOTO Facebook Maia Sandu

