La Bacău se deschide Târgul de Crăciun, cu aprinderea luminilor festive în Piața Tricolorului

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 08:17

Târgul de Crăciun de anul acesta va începe vineri, 28 noiembrie, ocazie cu care va avea loc aprinderea luminilor festive din bradul amplasat în  Piața Tricolorului, la ora 17:15.🎄

Program:

Vineri, 28 noiembrie 2025, Piața Tricolorului
16:00 – 16:45 TralalaKids – prof. Paula Florescu
16:45 – 17:15 Corul Fantasia al Colegiului Național de Artă ”George Apostu”
17:15 – 17:20 Aprinderea bradului de Crăciun și a iluminatului festiv
17:20 – 17:40 Sing with Sopr. Daniela Dumitru
17:45 – 18:30 Funky Groove band – coordonator: prof. Tudor Barcan
18:30 – 18:40 Erin Chiriac
18:45 – 19:10 Sing & Joy – prof. Andreea Simon
19:10 – 20:00 Elisabeta Unguru și Grupul Folcloric de copii “Glasuri de Tezaur”
Prezintă: Antonia și Ramona Ciofu

Căsuțele de lemn vor fi amplasate tot în Piața Tricolorului. Acestea vor putea fi folosite de comercianți în perioada 28 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, pentru desfășurarea activităților specifice sărbătorilor de iarnă.
O parte din căsuțe vor fi puse la dispoziție cu titlu gratuit instituțiilor publice școlare si celor cu activitate socială.

Totodată, vor mai avea loc o serie de evenimente private, avizate de către municipalitate, precum:

-Trenulețul lui Moș Crăciun în perioada 12-14 decembrie.
-Caravana Coca Cola, în Piața Tricolorului, doar în data de 10 decembrie, în intervalul orar 15:00 – 21:00.
-În Pasajul Revoluției va avea loc amplasarea unui visionarium sub forma unei sănii a lui Moș Crăciun, iar participanții vor purta ochelari VR pentru o aventură cinematică cu durata de 10 min, în perioada 4 -28 decembrie 2025, între orele 10:00 – 21:00.
-O altă locație va fi platoul din fața Bazinului de înot Bacău unde, vor fi amplasate 15 căsuțe tematice cu produse comerciale și Casa lui Moș Crăciun, care va găzdui programe artistice și momente festive, ateliere
de creație pentru copii și activități interactive cu animatori.

Programul va fi mereu actualizat pe pagina oficială de Facebook – Municipiul Bacău https://www.facebook.com/MunicipiulBacau

Cei mici pot să îi scrie Moșului scrisori, și le pot aduce la una dintre cele 4 căsuțe amplasate în Piața Tricolorului (lângă brad), pe insulă, în Parcul Nord și în cartierul Narcisa (în apropiere de stația de autobuz). (Comunicat Primăria Bacău/ FOTO primariabacau.ro)

