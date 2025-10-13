Ascultă Radio România Iași Live
ISU Iaşi: Peste 330 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale de la începutul pelerinajului Sf Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 12:37

Peste 330 de persoane venite în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei au avut nevoie de îngrijiri medicale, de la debutul manifestărilor religioase, conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Situaţii de Urgenţă Iaşi.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că de începând cu 8 octombrie, când a fost debutul pelerinajului Sf Parascheva, au fost înregistrate 333 de solicitări medicale din partea pelerinilor, dintre care 20 au necesitat transport la unităţi medicale.

Aceeaşi sursă menţionează că în ultimele 24 de ore echipajele medicale au gestionat 103 cazuri, dintre care trei persoane au fost transportate la spital.

De asemenea, au fost primite trei apeluri la serviciul de urgenţă 112, două fiind pentru intervenţii medicale, cea de-a treia fiind pentru purtare abuzivă.

În prezent, la rând sunt 6.000 de credincioşi veniţi în pelerinaj la Sf Parascheva. De miercuri dimineaţa, când a început pelerinajul, aproximativ 135.000 pelerini au trecut pe la racla cu moaştele sfintei, aflată într-un baldachin special amenajat în Catedrala Mitropolitană.

‘Recomandăm participanţilor la pelerinaj să evite îmbulzeala şi să păstreze distanţa, să nu staţioneze pe căile de acces sau scările destinate intervenţiei. Este important să se hidrateze corespunzător şi să consume alimente uşoare, să poarte haine comode, încălţăminte confortabilă şi protecţie împotriva ploilor sau frigului. Recomandăm ca în fiecare copil să aibă asupra sa un bileţel cu datele părinţilor, iar persoanelor vârstnice sau cu afecţiuni cronice să aibă actele de identitate şi medicaţia necesară. Vă sfătuim să nu folosiţi lumânări sau alte surse de foc în zone aglomerate, iar în caz de urgenţă anunţaţi pompierii sau sunaţi la 112’, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

