Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 14:19

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav care a avut loc de dimineaţă în judeţ.

Blocul operator a suspendat activitatea curentă pentru a prelua victime, iar mai mulţi medici şi asistenţi au fost chemaţi de acasă pentru a acorda îngrijiri celor 15 pacienţi răniţi care au ajuns acolo.

Şi psihologul spitalului a fost mobilizat pentru a acorda asistenţă de specialitate pacienţilor şi aparţinătorilor.

Trei oameni au murit iar o a patra victimă a fost preluată cu un elicopter SMURD, după ce şoferul unui autoturism a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-un microbuz plin cu pasageri.

Şoferul era cetăţean moldovean, iar victimele care şi-au pierdut viaţa erau toate în maşina sa.

În microbuz se aflau 17 persoane şi majoritatea dintre ele au fost rănite.

În zonă a fost activat pentru câteva ore Planul Roşu de intervenţie. Accidentul s-a produs între localităţile Româneşti şi Dămideni, pe DN 22C. (Rador/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)

