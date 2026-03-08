Ascultă Radio România Iași Live
Interzicerea jocurilor de noroc în Vaslui, în dezbatere publică

Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor.

Primăria din Vaslui a supus dezbaterii publice proiectul interzicerii în oraș a jocurilor de noroc.

Municipalitatea susține că numărul acestor puncte comerciale a crescut necontrolat în ultimii ani.

Potrivit studiilor, dependența de aparate este recunoscută de specialiști, drept o problemă gravă de sănătate publică, comparabilă prin mecanismele cerebrale cu dependența de droguri de mare risc, precum cocaina.

Conducerea Primăriei Vaslui a supus dezbaterii publice proiectul privind interzicerea pe raza municipului reşedință de județ a sălilor de jocuri de noroc.

Localnicii sunt îndemnați să consulte inițiativa în forma propusă de primărie și să transmită executivului local opiniile lor.

Lucian Braniște, primarul municipiului Vaslui: Pe site-ul Primăriei Vaslui, în dezbatere publică, două proiecte de hotărâri de consiliu local pentru interzicerea aparatelor de joc și pentru autorizarea și la nivel local a activităților de pariuri sportive și celor de loto tradițional.

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Braniște, susține că din reacția publică de până acum, propunerea sa în plenul Consiliului Local va fi aceea de interzicere a sălilor cu slot machine. Nu vor fi însă interzise și sălile de pariuri.

Lucian Braniște: Jocurile de noroc pe raza municipiului Vaslui vor fi interzise. Agențiile de pariuri, cât și activitățile de loto tradițional vor rămâne.

Conform datelor recente, locuitorii județului Vaslui joacă anual în sălile de jocuri de noroc peste 130 de milioane de lei, ceea ce plasează județul în prima jumătate a unui clasament național. Primarii orașelor în care funcționează aceste săli de jocuri, susțin că în prezent, la bugetele locale, nu ajung în mod direct sume provenite din asemenea încasării.

